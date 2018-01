Millennials zijn vaker open over hun salaris

Je hebt er vast weleens over nagedacht: wat te doen met een paar miljoen? Waarschijnlijk denk je al snel aan een nieuwe villa of een ferrari, maar dat kun je volgens Bea Post beter niet doen. Ze is prijswinnaarsbegeleider bij de Postcode Loterij en heeft er sinds maandagavond twee nieuwe families bij die ze mag adviseren over wat je met zoveel geld beter wel en niet kunt doen. ,,Je moet in ieder geval eerst de boel laten bezinken."

,,Eastermar staat op zijn kop", zegt Post over het dorp waar maandagavond de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro is gevallen. Doordat het dorp maar 1575 inwoners heeft, zijn de gewonnen bedragen dit jaar hoog. De mensen van de winnende postcode zijn dan ook behoorlijke geluksvogels, want er zijn in die straat maar twee adressen die meespelen. Dat betekent dat beide deelnemers in één klap multimiljonair zijn geworden. Een jong stel won 8,9 miljoen euro, een ouder echtpaar 17,9 miljoen euro.