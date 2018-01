Maandag mogelijk minder KLM-vluchten door staking

Een deel van het cabinepersoneel van KLM legt maandag 24 uur lang het werk neer. Vijf vragen over deze staking.

Waarom gaat het cabinepersoneel van KLM staken?

De staking is op initiatief van FNV Luchtvaart, de vakbond van de luchtvaartsector. FNV protesteert hiermee tegen een besluit dat de KLM-top een jaar geleden al nam om op 40 procent van de intercontinentale vluchten een steward of stewardess minder in te zetten. Door dit besluit zou de werkdruk het personeel in de lucht te veel toenemen.

Hoe zou die werkdruk in de praktijk merkbaar zijn?

Per bemanningslid heeft cabinepersoneel nu de verantwoordelijkheid over 50 passagiers. Door een steward of stewardess minder op een vlucht te zetten, moeten er 50 mensen extra verdeeld worden over het resterende personeel. Aan de werkwijze in het toestel, dus het uitdelen van het eten etc, verandert volgens FNV Luchtvaart echter niets ten opzichte van nu waardoor het personeel meer werk moet verrichten met minder mensen.

Wat merken passagiers van de staking?

Daar is vooralsnog niets over te zeggen omdat niet duidelijk is hoeveel cabinepersoneel het werk maandag neerlegt. Volgens FNV beslissen ze vijf minuten voor ze instappen of ze meevliegen of niet. Het zou gaan om enkele honderden bemanningsleden. Omdat er wettelijke eisen zijn gesteld aan het aantal personeelsleden dat mee dient te vliegen per vlucht, zouden ook honderden vluchten (en dus duizenden mensen) erdoor getroffen kunnen worden. De staking is echter wel ruim van tevoren aangekondigd waardoor KLM reserve-personeel heeft kunnen ‘invliegen’.

Wat vindt KLM zelf van deze staking?

De top van KLM is het niet eens met deze staking. Na de aankondiging ervan in december vorig jaar liet een woordvoerder weten dat KLM vindt dat FNV de situatie onnodig op de spits drijft en noemde de staking ‘buitenproportioneel’. Ze dreigden zelfs met een rechtszaak om te staking tegen te gaan. Die is er tot dusver niet geweest en dus zou de staking maandag doorgaan. ,,Maar er kan in het weekend nog van alles gebeuren”, zegt FNV’s cao-onderhandelaar Birte Nelen tegen Metro. Uiteraard heeft Metro KLM ook om een reactie gevraagd, maar daar is nog geen gehoor aan gegeven.

Zijn er geen andere oplossingen?

Jawel en die heeft FNV ook aangedragen, zegt FNV’s Birte Nelen. ,,Er zouden miljoenen kunnen worden bespaard door bijvoorbeeld de functies van purser en senior purser samen te voegen tot een functie. Dat en meer voorstellen hebben we 14 weken geleden bij KLM neergelegd, maar daar is niets mee gedaan. Er is zelfs niet op gereageerd. Staken is nog de enige mogelijkheid."