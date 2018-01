Hoe overleef ik Blue Monday?

Elke zaterdag lees je op Metro in de sectie Werk & Geld een stuk over een bepaald, maand gebonden thema. In januari is dat thema het mbo. Worden mbo’ers ondergewaardeerd? Hoe staat het met hun baangarantie? En hoe is de overgang naar het hbo? Vandaag het verhaal van Hanna Noort (19) uit Nijkerk, die zich met haar bedrijf wil inzetten voor mbo’ers. ,,Het mbo heeft vaak een negatief imago, terwijl we hen zo hard nodig hebben.”

Hanna was 15 toen ze begon met de mbo-opleiding juridisch medewerker zakelijke dienstverlening. Al snel ontdekte ze dat de studie niet bij haar paste, vertelt ze in een koffietentje, met een kop thee in de hand. ,,Wist ik veel wat ik wilde. Je bent dan nog zo jong.”