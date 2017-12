Topman AEX-bedrijf verdient loon 171 werknemers

Metro's Constance schrijft iedere week een column over de wereld van werk en geld. Deze week over de ongelukkige planning van de early-bird-kaartverkoop-acties.

Ping! Tikkie van een vriend: of ik 147 euro wil overmaken voor het kaartje voor Best Kept Secret dat hij heeft voorgeschoten. Ping! Nog een tikkie. Of ik ook even 15 euro voor het parkeerticket wil betalen. Tuurlijk, doen we. Oh, en nu ik toch bezig ben: had ik niet ook nog een betaalverzoek voor een paar tientjes van een vriendin voor een festivalletje in Utrecht dat in mei plaatsvindt? Jep, maken we ook over.