Woningzoekenden bereid langer naar werk te reizen

De afstand tussen wonen en werken neemt steeds meer toe. Door de hoge prijzen op de woningmarkt zijn mensen bereid om steeds verder van hun werk af te wonen. Dit blijkt uit een peiling die aankoopmakelaar Libero Aankoop deed onder 580 woningzoekenden.

Het gaat om de vijftig grootste steden van Nederland waar deze toestanden gebeuren. „Eerst dachten we dat dit alleen in Amsterdam gebeurde. Maar nu weten we dat de Amsterdamse toestanden ook voorkomen in steden als Breda en Tilburg”, vertelt Korné Pot, directeur van Libero Aankoop.

Minder betalen en langer reizen

Geef maar toe: in een kwartiertje naar je werk fietsen is lekkerder dan een uur onderweg zijn in een overvolle trein. Voor veel mensen zou het heerlijk wakker worden zijn. Maar wanneer je in Amsterdam of Utrecht werkt, is het niet zo makkelijk om daar ook een woning te vinden. De huizenprijzen zijn ontzettend duur. Een hoekwoning van 98m2 in Utrecht kost bijna 90 duizend euro meer dan een hoekwoning van 143 m2 in Apeldoorn. Voor die prijs zit je dan liever toch een uurtje langer in de trein.

Het klinkt niet alleen logisch, maar het blijkt nu ook uit onderzoek van aankoopmakelaar Libero Aankoop. „We hadden al het gevoel dat mensen steeds verder van hun werk gaan wonen vanwege de hoge prijzen”, vertelt Korné Pot. „Op onze website geven we trainingen aan woningzoekenden. Via een enquête hebben we onderzocht of mensen inderdaad verder van hun werk gaan wonen. Een meerderheid van de deelnemers zegt dit te doen.”

Volgens Pot komt het niet alleen voor bij steden als Amsterdam en Utrecht, maar ook bij de andere 48 grootste steden van Nederland. „Het gaat om steden met ongeveer minstens 70 duizend inwoners. Op nummer 50 en 49 staan Vlaardingen en Gouda en ook hier zien we de woningmarkt veranderen.”

Tien uur per week reizen

De woningzoekenden zijn bereid om lang te reizen naar hun werk. Meer dan 50 procent vindt het oké tot twee uur per dag te reizen van en naar hun woonplaats. Pot: „Ik had niet verwacht dat dat percentage zo hoog zou zijn. Het betekent dat die mensen op een volledige werkweek tien uur reizen. Dat is meer dan een normale werkdag.” Een gevolg is dat er meer verkeer zal zijn op de wegen rondom de steden waar ze werken. Mensen zullen veel meer onderweg zijn. 43 procent van de ondervraagden wil maximaal een uur per dag reizen. Zes procent geeft zelfs aan bereid te zijn twee tot drie uur te reizen.

Of de prijs van de woningmarkt in de vijftig grootste steden van Nederland zal dalen, denkt Pot niet. „Het zal wel van invloed zijn op de prijs van de woningmarkt in de omgeving. De prijzen zullen zich namelijk meer spreiden doordat de vraag in de omgeving toeneemt.”