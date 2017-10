LSVb komt met petitie: halveer ieders collegegeld

‘Een sigaar uit eigen doos’, zo noemt de LSVb het idee om eerstejaarsstudenten 1000 euro korting op hun collegegeld te geven. Dat zit als volgt: de nieuwe coalitie halveert het collegegeld van eerstejaarsstudenten misschien wel ter waarde van bijna 200 miljoen euro, maar tegelijkertijd wordt de rente op studieleningen óók verhoogd. Die verhoging levert bijna 200 miljoen euro op, waardoor je als eerstejaarsstudent in principe zelf voor je korting betaalt. Door deze maatregel wordt er niet geïnvesteerd in toegankelijkheid en het zou de drempel om te gaan studeren dan ook niet wegnemen.

Een bepaald deel van het nieuwe regeerakkoord zal geen enkele student zijn ontgaan: de basisbeurs blijft, maar voor eerstejaarsstudenten wordt het collegegeld gehalveerd. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is dat oneerlijk – zo draaien studenten zelf op voor de korting en hebben ouderejaarsstudenten hier geen profijt van. De bond is daarom een petitie gestart waarin korting voor álle studenten wordt geëist.

