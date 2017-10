Jonge freelancers verdienen meer

Goed nieuws voor jonge freelancers, want zij slaagden er het afgelopen kwartaal in om flink meer te verdienen. ​De omzet van freelancende jongeren tot 25 jaar steeg in het afgelopen kwartaal met gemiddeld tien procent, vergeleken met het jaar ervoor. De omzet van 25- tot 34-jarigen steeg zelfs met vijftien procent.

Dat blijkt uit cijfers van het HR-bedrijf Tentoo. Aan het onderzoek deden meer dan 10.000 freelancers en flexwerkers mee.

Ook was er deze zomer meer vraag naar jonge freelancers dan vorig jaar: het aantal freelancers onder de 25 steeg maar liefst 34 procent vergeleken met 2016. „We merken dat de vraag naar flexibele krachten eigenlijk overal alleen maar verder stijgt. Zeker ook naar jongeren, omdat zij vaker flexibel inzetbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld nog studeren”, vertelt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo. „De verwachting is dat de vraag en omzet ook volgend kwartaal stijgen. Dat is goed nieuws voor jongeren, want dit betekent dat er geen tekort zal zijn aan werk.”

Omzet vrouwen twee keer zo hoog

Opvallend is dat de stijging in omzet bij jonge vrouwen tot 25 jaar meer dan twee keer zo hoog was dan de stijging bij mannen tot 25 jaar. En dat terwijl de stijging in het aantal ongeveer gelijk was: het aantal freelancende vrouwen onder de 25 steeg met 36 procent, het aantal freelancende mannen in dezelfde leeftijdsgroep met 32 procent.

Niet alleen het aantal uren dat opdrachtgevers freelancers inzetten steeg (zes procent), ook het aantal freelancers per opdrachtgever (acht procent) en de hoeveelheid geld die opdrachtgevers uitgaven per freelancer (ook acht procent) stegen. „Opdrachtgevers zijn freelancers dus vaker en langer in gaan zetten. Opdrachtgevers staan steeds positiever tegenover flexibele werknemers, en dat is een goede zaak voor zowel opdrachtgever als freelancer", zegt Den Ronden.

