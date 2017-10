Effectief multitasken? Zo doe je het!

Op je werk ben je vaak met van alles en niets tegelijk bezig. Multitasken is tegenwoordig eigenlijk een soort vereiste geworden. Maar het is best moeilijk, want je moet je goed kunnen concentreren. Hoe doe je dat: effectief multitasken? Metro geeft je tips!

Wissel je taken af

Je begint de dag met een bepaalde opdracht op je werk. Maar dan krijg je een e-mail binnen en bedenk je je dat je nog je mailbox moet checken. Vervolgens gaat de telefoon af en wordt er weer wat anders van je gevraagd. Een hoop taken en eigenlijk weet je niet hoe je ze allemaal aan het eind van de dag af krijgt. Bedenk je dan dat je nou eenmaal niet alles tegelijk kunt. Wissel de taken af.

Stel je moet twee problemen hebben opgelost aan het eind van de dag, dan is het nuttig om het werk hiervan af te wisselen. Eerst werk je een half uur aan het ene probleem en daarna een half uur aan het andere. Al wissel je het iedere vijf minuten af. Te lang werken aan één probleem helpt niet. Je loopt dan vast. Door even niet aan dat ene probleem te denken en aan het andere te werken, maak je weer wat ruimte vrij in je hoofd.

Leg die telefoon weg

Vooral op onze telefoons zijn we constant aan het multitasken. Je checkt Facebook, krijgt een WhatsApp-bericht, reageert en gaat weer verder op Facebook. Maar door steeds met je telefoon bezig te zijn, verspil je waardevolle tijd. En dus stapelt het werk zich steeds verder op. Wanneer je je telefoon wilt wegleggen, merk je dat je direct een soort afkickverschijnselen krijgt.

Bouw dit daarom rustig op. Laat je telefoon naast je liggen met het scherm naar beneden en probeer er eerst een kwartier niet naar om te kijken. Is dat gelukt? Verleng dat kwartier dan met vijf minuten. Uiteindelijk ben je in staat om er een half uur niet naar om te kijken en is je werk sneller af.

Houd je hoofd koel

Wanneer je acht uur lang achter je bureau zit, telefoontjes opneemt en je e-mails checkt is het niet raar dat je hoofd op een gegeven moment overloopt van alle stress. Het is belangrijk om op zo’n dag een moment in te lassen dat je even met iets anders dan werk bezig bent.

Maar wat dan? Loop er even uit. Ga een stukje wandelen met een collega. Je haalt een frisse neus en hebt het even niet over werk. Of doe bijvoorbeeld een mindfullness-oefening. Concentreer je tien minuutjes alleen op je ademhaling en niets anders. Zo maak je je hoofd weer helemaal leeg.

Blijf oefenen

Net zoals alle andere vaardigheden is het bij multitasken een kwestie van oefenen. Merk je in het begin dat je het nog moeilijk vind om de taken te blijven afwisselen of je telefoon weg te leggen? Blijf doorgaan en bouw het op. Probeer na een tijdje aan een extra taak te werken of leg je telefoon bijvoorbeeld een uur weg. Het wordt steeds makkelijker.

