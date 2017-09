Stel jij altijd alles uit? Dit zegt dat over jou

Stel jij alles uit tot het laatste moment? Net zolang totdat de stress je toeslaat? Of nog erger: totdat je de deadline mist? Dan hebben we goed én slecht nieuws voor je.

Laten we beginnen met de feiten. Twintig procent schuift structureel zaken voor zich uit, blijkt uit onderzoek. Niet een enkele keer die ene studieopdracht of rekening die betaald moet worden, maar bijna dagelijks. En dan niet alleen tijdens het werk, maar ook privé.

Het minder goede nieuws is dat uitstelgedrag zorgt voor een rotgevoel. Daarnaast kan structureel uitstelgedrag flinke gevolgen hebben. Door nalatig te zijn met het betalen van rekeningen, kun je in financiële problemen komen. Door afspraken niet na te komen, kun je vrienden kwijtraken of ervoor zorgen dat je relatie stuk loopt. Een deel van die twintig procent raakt door structureel uitstelgedrag zelfs zijn baan kwijt, aldus de onderzoekers.

Hoe komt het?

Wat de oorzaken zijn van uitstelgedrag, weten de onderzoekers nog niet. Wel weten ze waar het niet aan ligt. Zo heeft het niets te maken met luiheid, want mensen die uitstellen zijn vaak veel te druk met van alles en nog wat. Behalve met ze wat echt moeten doen dus…

Er zijn natuurlijk wel een paar redenen waarom we soms maar blijven uitstellen. Het kan te maken hebben met dat we iets echt niet leuk vinden. Maar het kan ook te maken hebben met faalangst, een gebrek aan zelfdiscipline of zelfcoaching.

Steve Jobs

En dan nu het goede nieuws. Uitstelgedrag is niet per definitie slecht, want het kan ook heel goed onderdeel zijn van een creatief proces. Zo was Steve Jobs een beruchte uitsteller. En ook Leonardo Davinci, want hij heeft er zestien jaar over gedaan om de Mona Lisa te schilderen. En het is allemaal goed gekomen...

Je denkt misschien dat uitstellen tegenwoordig veel makkelijker gaat, omdat je gemakkelijk bent afgeleid door sociale media of voortdurend meldingen op je telefoon. Maar wetenschappers zeggen dat uitstelgedrag niet iets is van de laatste jaren, want de snooze-functie op de wekker stamt al uit 1956. Dus al meer dan zestig jaar stelt de technologie ons in staat om dingen uit te stellen.

Vijf minuten

Gelukkig is er in veel gevallen wel iets tegen te doen. Zo heeft de directeur van Instagram als trucje de ‘vijf-minuten-regel’. Als hij ergens geen zin in heeft en merkt dat hij iets wil uitstellen, dan zegt hij tegen zichzelf: 'ik doe dit vijf minuten en dan mag ik stoppen'. Wat hij vervolgens merkt is dat hij na vijf minuten gewoon lekker bezig is en het afmaakt.

Een paar tips om je uitstelgedrag te overwinnen:

Denk na over waarom je uitstelt. Komt het doordat je brein niet weet wat je moet doen? Wat helpt is om je dag in te plannen en op te schrijven wat je er gedaan moet worden. Beloon jezelf met een reep chocolade of het kijken van een aflevering van je favoriete serie als je klaar bent met die vervelende klus. Begin ’s ochtends met je vervelendste taak. Dan heb je die gehad en hoef je nergens meer tegenaan te hikken. De Amerikaanse spreker Brian Tracy noemt deze methode 'Eat the frog'. Hij zegt dat je met deze methode ook voorkomt dat je gaat ‘cyberslenteren’. Hieronder legt hij uit hoe het precies werkt:

Kortom: Doe het nu maar meteen, want van uitstel komt…