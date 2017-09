Op zoek naar jouw droombaan? Swipen en gamen maar!

Op zoek naar een nieuwe baan, maar wil je niet met brief 100.001 onderaan de stapel belanden? Maak dan op een andere manier het verschil! Swipe bijvoorbeeld à la Tinder voor die baan of speel een spelletje voor de perfecte werkmatch. Dat is niet alleen veel leuker, maar vergroot ook nog eens je kans op die droombaan. Metro licht samen met loopbaanprofessional Aaltje Vincent vijf nieuwe trends uit op sollicitatiegebied.

Solliciteren in 15 seconden

Videosollicitaties winnen aan populariteit. Uitzendbureaus als Tempo-Team, Randstad en YoungCapital werken er al mee. Met een app als StartMonday kun je nu ook een 15-seconden videosollicitatie maken. „Dat lijkt heel kort, maar de eerste seconden van een kennismaking zijn cruciaal. Je kunt er écht het verschil mee maken, maar dan moet je wel precies weten wat je doet”, aldus Vincent. „Zorg voor pretlichtjes, maak oogcontact en laat zien wat je zegt. Wil je werken bij een bank? Toon bij een zin als ‘ik ben goed met geld’ dan een briefje van 10, 5 en wat losse euro’s. Liever aan de slag bij een sportschool? Steek dan je haar op, zorg voor een zweetbandje en wat gewichtjes. Beeld blijft immers langer bij dan woorden.”

Jezelf in 15 seconden op de kaart zetten is bovendien een goede manier om alvast te oefenen met officiële videosollicitaties, die steeds vaker voorkomen. Bedrijven als Hudson’s Bay en Hunkemöller werken na de cv-selectie bijvoorbeeld al standaard met vragen die je voor de camera moet beantwoorden.

Spelletjes spelen

Een spelletje spelen voor die droombaan? Jazeker! Zo test ABN AMRO potentiële werknemers via een escape room onder meer op ruimtelijk inzicht, logica en samenwerking. Arbeidsbemiddelingsbureau voor mbo’ers Play To Work richt zich zelfs volledig op gamen voor werk. Een sollicitatiebrief is overbodig, je laat puur via korte games zien waar je goed in bent. Blijk je stressbestendig en representatief te zijn? Dan matcht het bedrijf je aan een werkgever waar juist die vaardigheden belangrijk zijn.

„Voor werkgevers kan serious gaming een snelle manier zijn om goede kandidaten te vinden. Door specifieke vaardigheden te testen krijgen zij immers snel inzicht in de kwaliteiten van potentiële werknemers.”

Games worden ook steeds vaker ingezet om kandidaten op een speelse manier kennis te laten maken met een bedrijf. Zo heeft Shell de Explorer Game ontwikkeld, waarbij spelers op zoek gaan naar olie en gas en daarbij belangrijke beslissingen moeten nemen. En Intel werkte met een IT Manager Game, om je vaardigheden als leidinggevende te testen. Zo kun je zelf ook beter inschatten of die baan echt iets voor je is.

Matchen op Facebookgedrag

Gek op Facebook? Hoe heerlijk zou het dan zijn om op basis van je Facebook-likes passende vacatures te ontvangen? Het kan tegenwoordig, en wel via uitzendbureau Timing. Op basis van je profiel en likes koppelt het bedrijf je via een app aan geschikte werkgevers. Vooral veel banen op mbo-niveau worden op deze manier ingevuld, stelt loopbaanprofessional Vincent. „Voor de sollicitant is het makkelijk, de werkgever krijgt bovendien meteen een idee of een persoon bij het bedrijf past. Ik verwacht dat meerdere bedrijven hier in de nabije toekomst mee aan de slag gaan.”

Swipen à la Tinder

Fan van Tinder? Swipen kun je niet meer alleen voor je date, maar ook voor je baan. Via een start-up als OTSO upload je jouw LinkedIn of cv, profiel en pitch. De app zoekt vervolgens passende vacatures. Zie jij het zitten en het bedrijf ook? Dan hebben jullie een match. Grote kans dat een werkkoffiedate volgt. Het bedrijf JobTalk werkt op een soortgelijke manier. Je logt in met social media, personaliseert je profiel, ontvangt voor jou interessante vacatures en swipet jezelf op weg naar die droombaan. Ziet de werkgever het ook zitten? Dan mag je op gesprek. Specifiek voor hoogopgeleiden is er de ‘swipe-app’ Cocoon.

Vincent denkt dat snel meer bedrijven het voorbeeld van bovenstaande apps zullen volgen. „Sollicitanten zeggen vaak dat het zo lastig is om uitgenodigd te worden. Werkgevers stellen dat het juist moeilijk is om goede kandidaten te vinden en zien vaak op tegen het soms maandenlange proces. Swipen kan een goede oplossing zijn. Het is snel, effectief en kan op alle niveaus werken.”

Advies van je eigen computer

Wat als je computer je meteen kan vertellen hoeveel kans je maakt op die baan en hoe je jouw kansen kunt vergroten? Het klinkt misschien gek, maar uitzendbureau YoungCapital wil deze optie al binnen een paar maanden aan zijn kandidaten bieden. „Het bedrijf maakt gebruik van een algoritme dat potentiële werknemers scant”, legt Vincent uit. „Recruiters kunnen nu al meteen zien welke mensen op basis van motivatiebrieven, profielen en cv’s het meest geschikt zijn voor een baan. Werkgevers zullen de komende jaren steeds vaker gebruikmaken van algoritmes om online te zoeken naar geschikte kandidaten.”

Daarbij worden zij onder meer geholpen door een online tool als Crystal Knows, die het hele internet afspeurt naar wat je allemaal doet. „Recruiters gebruiken deze methode steeds vaker om een profiel van iemands persoonlijkheid te maken, voor besloten wordt of de kandidaat op gesprek komt”, aldus Vincent. „Als werknemer moet je er constant bewust van zijn dat je gedrag op social media steeds belangrijker wordt. En als je gevonden wil worden, is een goed en volledig LinkedIn-profiel een must.”

Stunts

Bedrijven bedenken geregeld ludieke acties om personeel te werven. Warenhuisketen Hudson’s Bay, dat deze maand tien vestigingen opent in Nederland, wierf afgelopen juli bijvoorbeeld personeel via een zogenoemde elevator pitch in, hoe toepasselijk, een mobiele lift. Als de kandidaten de werkgever binnen het ritje van twee minuten hadden overtuigd, kregen ze direct een aanbieding voor een baan.