Jongeren willen maar durven vaak niet te ondernemen

Je eigen onderneming starten is iets dat veel jongeren als muziek in de oren klinkt. Een groot deel van hen durft echter niet zomaar de daad bij het woord te voegen, zo blijkt uit een onderzoek van full service HR-dienstverlener Tentoo.

Bijna zeventig procent van de 1.500 ondervraagden (tussen de 18 en 24 jaar) zegt graag te willen ondernemen, maar om diverse redenen worden ze toch teruggeworpen in hun ambities. Ruim de helft vindt de concurrentie te groot en iets minder dan een derde vindt het ondernemingsklimaat niet gunstig genoeg om nu een eigen bedrijf te beginnen.

Oude niveau

Dit terwijl het economisch behoorlijk goed gaat. „Veel markten zitten bijna weer op het niveau van voor de crisis van 2008”, vertelt algemeen directeur Paul den Ronden. „Door de sterke economische groei en gunstige vooruitzichten zien startups, zzp’ers en freelancers de kans om de vleugels uit te slaan. Toch merk je dat de millennial angstig is als het op zelfstandig ondernemen aankomt.”

Die angst is ook zeker verklaarbaar. „De huidige politieke impasse zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de jongeren liever geen onderneming start”, stelt Den Ronden. „Het uitblijven van een sociaal akkoord zal de situatie er zeker niet op vooruit helpen. Naast dat de ondernemer persoonlijke vrijheid wil, wil hij aan de andere kant niet voor onvoorziene wettelijke verrassingen komen te staan.

Een andere reden voor het afhaken is de administratie die erbij komt kijken. „Beginnende ondernemers hebben geen zin om uren aan hun administratie te zitten. Daarentegen is het eenvoudig om dit tegen lage kosten uit handen te geven. Misschien zijn veel mensen daar niet van op de hoogte.”

Veel vrijheid

Vooral middelbaar opgeleide jongeren willen graag ondernemen, namelijk zo'n tachtig procent. Bij de hoogopgeleiden is dit 65 procent en bij de laagopgeleiden is het animo voor een eigen onderneming het laagst, namelijk 46 procent. Dat zoveel jongeren dit het liefst zouden willen doen, vindt Den Ronden logisch. „Ondernemen levert veel vrijheid op. Als ondernemer zet je je eigen koers uit, ben je financieel autonoom en heb je het lot vaak in eigen hand. Dat kan inspirerend werken. Bovendien kun je als ondernemer echt boven jezelf uitstijgen, wat een kick kan geven."