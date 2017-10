Het nieuwe vergaderen: wandelen

We zijn het gewend om het zitten aan een grote tafel te doen: vergaderen. Maar tegenwoordig blijkt dat we niet zittend, maar lopend met elkaar moeten brainstormen. Dus kom achter die vergadertafel vandaan en ga eens een blokje om met je collega's.

Zitten zou 'het nieuwe roken' zijn. Overal waar we komen, pakken we een stoel en gaan we zitten. Het voelt als een pauze voor je voeten, maar is slecht voor de rest van het lichaam. Het wandelend vergaderen ken je misschien al van Steve Jobs. Maar het is veel ouder dan dat: neuroloog Sigmund Freud deed het al en zelfs filosoof Aristoteles zag hier iets in. Inmiddels heeft zelfs Public Health England gezegd dat hier verandering in moet komen.

Ga met een klein groepje

Ondanks dat het zo aangeraden wordt, zijn er toch een paar richtlijnen voor het wandelend vergaderen. Ga niet met heel je team dat blokje om. Het heeft geen nut om met tien man om het gebouw te marcheren. Wandelend vergaderend doe je volgens David Haimes met maximaal drie mensen.

Gebruik het voor brainstormen

Als er sprake is van een grote beslissing die binnen het bedrijf gemaakt moet worden, moet je dat niet tijdens het blokje om aan de kaart stellen. Het maken van beslissingen kun je alsnog het beste doen wanneer je met z'n allen rondom die vergadertafel zit, alleen al omdat het team dan in ieder geval compleet is. Gebruik wandelend vergaderen daarom vooral voor brainstormsessies. Wat frisse lucht om je heen en de zon op je gezicht doet wonderen om tot nieuwe ideeën te komen.

Uit een experiment van Stanford University bleek dat mensen met een kantoorbaan 60 procent meer nieuwe ideeën konden bedenken als ze op een loopband liepen. Maar op het moment dat ze een beslissing moesten maken, werkte dit helemaal niet wanneer ze aan het lopen zijn. Daarvoor kun je toch beter achter je bureau of aan die vergadertafel zitten.

Bepaald een eindbestemming

Bedenk voordat je aan de wandelende vergadering begint, waar je ergens naar toe wilt wandelen. Als je van te voren niet weet waar je naar toe wilt, ben je daar tijdens het wandelen veel te veel mee bezig. Wanneer de eindbestemming bekend is hoef je daar niet over na te denken en kun je de focus leggen op het wandelen.