Zo drink jij meer bier voor minder geld

Bier! Als student drink je het bij iedere maaltijd en als werkende luid je er standaard iedere vrijdag het weekend mee in. Hoe chill zou het zijn als je geld bespaart op bier door nog meer bier te drinken?

Check de folders

Die reclamefolders die wekelijks op je deurmat vallen, blijken toch nog ergens goed voor te zijn. Behalve dat er Kruidvat-folders tussen zitten met kortingen op babyluiers, vind je er vast en zeker ook wat folders van verschillende supermarkten tussen. Even tien minuten met je huisgenoten doorspitten en je vindt zo een stuk of vijf aanbiedingen op bier! Meer bier voor minder geld dus.

Je hoeft niet eens per se folder door te spitten. Het kan ook een kwestie zijn van naar een andere supermarkt gaan. Een halve liter bier bij de Aldi of Lidl is vaak veel goedkoper dan bij de Albert Heijn. En alweer: meer bier voor minder geld.

Size does matter

Iedereen kent het gevoel wel: het einde van de maand nadert en de bodem van je saldo is in zicht. Maar toch wil je de donderdagavond-stapavond of vrijdagmiddagborrel niet missen. Het slimst is dan om dit keer even geen rondjes te geven en alleen voor jezelf te bestellen. Lijk je daar toch niet onder uit te komen, bestel dan een pitcher bier. In een pitcher zit meer bier en zo'n groot glas is goedkoper dan vijf aparte glazen bier.

Ben je inmiddels toch in de kroeg beland op donderdagavond, zoek dan de cafés op waar happy hours zijn. Voor 1 euro sta je al met een biertje in de hand. Waar je voor 5 bier minstens 10 euro moet betalen, heb je dat hier al voor 5 euro. Bovendien gaat die rondjes geven dan ook wat makkelijker!

Statiegeld

Weet je dat je iedere maand op de twintigste weer krap bij kas zit door al dat bier? Wacht dan met het terugbrengen van de lege bierkratten. Doe dit pas wanneer je echt niks meer op je rekening hebt. Dan houd je aan al dat bier drinken alsnog wat geld over!