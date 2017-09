Dit studeerden de rijkste mensen ter wereld

Je leven als miljardair kan misschien wel starten met een baan als verkoopmedewerker. Of met je studie aan de universiteit. Het Britse rekruteringsbureau Aaron Wallis onderzocht hoe de carrière van ’s werelds rijkste mensen begon.

Top 100 Forbes-lijst

Het bureau gebruikte voor haar onderzoek de Forbes-lijst. Dat is een realtime geüpdate lijst met de rijkste mensen van de wereld. De Amerikanen Bill Gates, Warren Buffet en Jeff Bezos vormen de top drie van de Forbes-lijst. Op de lijst vind je ook Alibaba-baas Jack Ma en de Lego-eigenaar Kjeld Kirk Kristensen. Charlene de Carvalho-Heineken, de rijkste Nederlander, vind je pas na een tijdje scrollen. Zij staat op nummer 95.

Het bureau deed een steekproef bij de top 100 van deze lijst. Ze zochten op wat de miljardairs studeerden, wat hun eerste baan was en hoeveel rijkdom ze uiteindelijk vergaarden.

Universitair diploma

Driekwart van hen heeft een universitair diploma gehaald. 22 daarvan deden een technische studie en vormen daarmee de grootste groep onder de miljardairs. Bedrijfskunde was ook een populaire studie; 16 miljardairs hebben daar een diploma in gehaald.

Meer dan de helft van de miljardairs begon zijn carrière in een bedrijf dat zowel niet in handen van de familie was of zelf opgezet was. 19 procent startte als verkoopmedewerker en 17 procent als beurshandelaar.