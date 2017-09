Roy Donders zet foto's winkeldieven op Facebook

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

Roy is donders

Reality tv-ster Roy Donders is bestolen en heeft foto’s van de vermeende dieven op zijn Facebookpagina gezet. De flamboyante Tilburgse middenstander verhuisde onlangs van een buitenwijk naar het centrum van de Brabantse stad omdat er heel vaak in zijn winkel werd ingebroken. Maar criminelen weten zijn winkel ook in het centrum te vinden. Donders is woedend: ‘Zo, en hier zijn ze dan’, schrijft hij bij de foto’s. ‘Het hele dievengezin bij elkaar. Graag zo veel mogelijk delen. Geloof me, ze zijn nog niet van me af’.

Vriendjes

Erland Galjaard kampt zo te zien met een ernstige midlifecrisis. De tv-baas van RTL Nederland post sinds vorige week foto’s op Instagram waarop hij ons een kijkje gunt in zijn leven als dj. Galjaard, getrouwd met presentatrice Wendy van Dijk, vormt een dj-duo met Idols-jurylid Ronald Molendijk. Die laatste schrijft bij een foto op zijn Instagram: ‘Die linker is Erland, die rechter ben ik, wij zijn vriendjes…’ Mannen van in de vijftig die het over vriendjes hebben, brrrrr.

Oude stoelen

Luuk Ikink keert terug als de stem van RTL Late Night. Vanaf vanavond is hij weer te horen in de late-night-talkshow van RTL 4, zo laat hij maandag via Twitter weten. Ikink was tot vorig seizoen de vaste side-kick van Humberto Tan in het programma en werd opgevolgd door Marieke Elsinga. Die laatste schijnt niet zo goed te zijn met Tan – wél met Summer Night-presentator Beau van Erven Dorens – en maakte zich voordat Tan terugkeerde op zijn oude stoel uit de voeten richting RTL Boulevard.