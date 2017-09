‘Patty Brard niet fris en fruitig genoeg voor SBS’

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij de sleaze & dirt uit showbizzland.

Nare taal

Patty Brard is bij SBS 6 naar verluidt weggejaagd door SBS-televisiedirecteur Karin de Groot. Aanvankelijk hadden Brards hoofdredacteur en Brard zelf besloten dat ze nog twee jaar bij Shownieuws zou blijven, maar nu ziet de beroemde en beruchte diva daar vanaf vanwege ‘naar taalgebruik’ dat de leiding van SBS – lees Karin de Groot – in haar richting zou hebben gebezigd. Iemand – lees De Groot - zou hebben laten vallen dat ze Brard (62) niet ‘fris en fruitig’ genoeg voor de zender vindt.

Het regent cheap tickets

Er zijn mensen die hun voor veertig euro aangeschafte kaarten voor het Anouk-concert vanavond op het strand van Scheveningen nu voor vijf euro aanbieden op Ticketswap. Oorzaak: het gure herfstweer, inclusief hevige regenval en straffe wind – allesbehalve lekkere omstandigheden dus voor een show in de open lucht. Sommige Anouk-fans vinden het belachelijk dat de organisatie het concert van Anouk door laat gaan, zeker omdat beide voorprogramma’s wél zijn gecancelled.

B-presentator

Presentator Carlo Boszhard merkt dat hij niet meer de grote programma’s krijgt en langzaam aan naar de achtergrond verdwijnt. Daarom houdt hij er na afloop van zijn huidige tc-contract, dat loopt tot april 2019, mee op. Dat zegt hij volgende week in The Story Of My Life op RTL 4. ‘Ik vind het mooi zo, ik heb nu al een fantastische carrière gehad’, aldus Boszhard. Maar met je hoofd op de buis komen is verslavend zo blijkt maar weer, want even later krabbelt hij terug. ‘Ik zou het misschien wel leuk vinden om nog iets met Irene (Moors) te gaan doen over twee jaar’.