Kardashians zwijgen over Caitlyn in jubileumshow

Metro hangt elke dag de Vuile Was uit showbizzland voor je buiten. Lees je mee?

Kardashianrel!

Het heeft er alle schijn van dat het flink mis is in de familie Kardashian. In de speciale uitzending op E! waarin ze hun 10-jarig jubileum vieren, zullen Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie terugblikken op hun afgelopen decennium in de spotlights, maar - dirty detail!! - er wordt in de teaser met geen woord gerept over de twee andere gezinsleden, broer en zoon Rob Kardashian en (stief)vader en ex Caitlyn Jenner, beiden ooit vaste gezichten in de show…

Schone slips voor Sofia

Modern Family-actrice Sofia Vergara doet zo erg haar best om buiten de vuile was-rubrieken op het www te blijven dat ze een handeltje in schone was is gestart. Haha, leuk gevonden hè van ons? Maar het klopt dus ook nog, want je kunt dus een abonnement nemen op haar onderbroekenmerk EBY. Zodra je ze allemaal opgebruikt hebt, komen de nieuwe binnen. Schoner wordt het niet.

Bieber wil gezin

De reden dat Justin Bieber zijn tournee is gestaakt, is eindelijk naar buiten. De Canadese miljonair geeft in een lange post op Instagram aan dat zijn onzekerheden de overhand hebben genomen in zijn leven en dat hij nu de tijd neemt om sterker in zijn schoentjes te staan. „Ik wil dat mijn carrière overeind blijft, maar ook mijn gemoedstoestand, hart en ziel. Zodat ik de man kan zijn die ik wil zijn, de echtgenoot die ik uiteindelijk wil zijn en de vader die ik ooit wil zijn.” Grootse plannen dus, voor de Biebster.