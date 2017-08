Johan Derksen noemt commissaris KNVB een hockeytrut

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij de sleaze & dirt uit showbizzland.

Bespottelijk

Johan Derksen vindt het bespottelijk dat Editie NL-presentatrice Elsemieke Havenga is benoemd tot een van de vijf leden van de nieuwe raad van commissarissen van de KNVB. Dat zei de zelden op politiek correcte uitspraken te betrappen voetbalanalist maandagavond aan zijn stamtafel in Voetbal Inside. ‘Ik vind haar een eersteklas hockeytrut, waar we helemaal niks aan hebben. Het is gewoon trendy gelul omdat er een vrouw in moet’. ‘Waarom een hockeytrutje?’, besluit de fijnbesnaarde snorremans.

Gordon trouwt zonder Johny

Johny Heuckeroth, broer van niemand minder dan Gordon, is opgestapt als jurylid van de RTL-trouwshow Gordon Gaat Trouwen. Reden: hij vindt dat hij te weinig betaald krijgt. ‘Het ging erop lijken dat ikzelf mensen moest gaan inhuren om mijn scooterzaaak in Laren te runnen als ik bij de opnamen moest zijn, en zelf nauwelijks een vergoeding kreeg. Het moet weer allemaal low budget.’ Eerder ging het gerucht dat er sprake was van ruzie tussen Johny en de programmamakers. Dat verhaal - een Heuckeroth die ergens met ruzie opstapt - klonk ons niet als een héél ongeloofwaardig verhaal in de oren.

Golfkarretje

Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden is bijna uit een golfkarretje gestuiterd. Een en ander blijkt uit een grappig filmpje dat Omroep Max online heeft gezet van het vijfde seizoen van het succesvolle bakprogramma. Presentator André van Duin bestuurde het voertuigje met achterin juryleden Janny en Robért van Beckhoven, die allebei ternauwernood binnenboord bleven. Verder is te zien hoe hetzelfde duo samen in een bootje zit en daar nauwelijks - vol van taart waarschijnlijk - weet uit te komen.