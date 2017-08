Fans heel boos op André Hazes

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij de sleaze & dirt uit showbizzland.

Beledigend grapje

Niet alle volgers van André Hazes op Instagram zijn even amused met diens laatste post. De meesten helemaal niet zelfs. De volkszanger plaatste een foto van een mede-vliegtuigpassagier met een opvallende plek op zijn huid, waar Hazes een figuurtje van maakte met emoticons. Hazes’ volgers reageren verontwaardigd. ‘Jammer André, om iemand op deze manier te kijk te zetten’, ‘Dit kan echt niet jongen. Respectloos’ en ‘Dat kunnen ze medisch verhelpen, maar jij zal altijd een dwerg blijven’ zijn nog de meest ingetogen reacties.

Arie en Rik op dood spoor

Net5 scoort niet best en Weekend denkt dat Arie Boomsma en Rik van de Westelaken, die beiden uitstekend scoorden bij de NPO, enorme spijt hebben van hun overstap. En het blad zou daar weleens gelijk in kunnen hebben. De eerste presenteerde bij de publieke omroep succesvolle programma’s als Over de Streep en Uit de Kast en maakte voor zijn nieuwe werkgever The Island en Overwinnaars, allebei keihard geflopt. Van de Westelaken presenteerde Het Achtuurjournaal – dagelijks rond 2 miljoen kijkers – en maakte voor Net5 zeer matig bekeken programma’s als Rik over de Grens en Peking Express.

Stotterende Douwe

Douwe Bob debuteert dinsdagavond als presentator en dat vindt hij ‘best wel spannend’. ‘Dit is geen tweede natuur voor mij. Bovendien stotter ik’, aldus de Amsterdamse singer-songwriter in de ochtendshow van Qmusic. Douwe Bob maakte voor 3Lab met Michiel Romeyn - die zoals je hieronder ziet voor het komische aspect zorgt - Douwe's Living Room. In de eerste aflevering, die dinsdagavond op NPO3 te zien is, komen De Staat en Danny Vera langs. Dat Douwe Bob niet bang is om uit zijn comfortzone te komen, bewees hij eerder dit jaar al toen hij voor een fotoshoot van L’HOMO op een paar cowboylaarzen na naakt over een paard ging liggen.