Vuile was: Miley Cyrus is haar borsten beu

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

Poel en Pim

Pim Fortuyn wilde met Fons de Poel naar bed. En ja, dat heb je goed gelezen. Die onthulling bracht De Poel donderdag in het programma Tijd voor Max Radio op NPO Radio 5. ‘Hij hield van mij, denk ik. Erotisch. Dat is écht waar’, aldus de 62-jarige tv-presentator en journalist over zijn relatie met de in 2002 vermoorde LPF-leider. De Poel vertelde dat Fortuyn hem ooit een exclusief verhaal wilde vertellen, mits De Poel een keer met hem naar bed zou gaan. Wij kennen nog wel iemand die met de zeldzaam ijdele De Poel naar bed wil: Fons de Poel zelf.

We like it blijkbaar

Vroeger noemden ze het huiselijk geluk, maar in de huidige hoogtijdagen van social media is het de normaalste zaak van de wereld om zwangere buiken en echo’s met iedereen die je ook maar een béétje kent te delen. Of, in het geval van sterren als Beyonce, met de hele wereld. Nadat de Amerikaanse superster vijf maanden terug gesluierd en wel haar bolle buik had gedeeld, met 11 miljoen likes tot gevolg, poste ze vrijdag een foto op Instagram waarop ze met haar kersverse tweeling poseert voor een bloemenhaag. Om 13.00 uur vanmiddag had ze al 4.658.910 likes binnen.

Ouwehoer

Miley Cyrus is klaar met het showen van haar tong en borsten. ‘Toen ik daarmee begon, was het omdat ik wilde laten zien dat vrouwen die vrijheid verdienen. Maar het bereikte een punt waarop ik geseksualiseerd werd’, aldus de 24-jarige zangeres in gesprek met Harper's Bazaar. Wij waren eerlijk gezegd al wat langer klaar met die tong en borsten van de dochter van countryzanger Billy Ray ‘Achy breaky heart’ Cyrus. Ook met de rest, trouwens. Haar eeuwige geouwehoer bijvoorbeeld.