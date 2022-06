Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Samenvatting Tweede Divisie: Jong Volendam – Excelsior Maassluis

De hoogste amateurvoetballers, die van de Tweede Divisie, hadden dit weekend de allerlaatste competitieronde te spelen. Met een compleet programma op zaterdag zijn ‘we’ nu aan het einde van seizoen 21/22.

De spelers van alle achttien topamateurclubs op het hoogste niveau kwamen in actie. Voor allemaal ging het om speelronde 34, iedereen op hetzelfde tijdstip. In de Jack’s League is Katwijk inmiddels kampioen, ASWH gedegradeerd en GVVV en Kozakken Boys veroordeeld tot de nacompetitie.

Liefhebbers konden tijdens op zaterdagmiddag genieten van het toetje van het mooie amateurniveau in de Jack’s League. Wie het moest missen, maar benieuwd is: Metro biedt samenvattingen van enkele minuten. In dit geval van Jong Volendam – Excelsior Maassluis.

