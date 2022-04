Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Samenvatting Tweede Divisie: Scheveningen – GVVV

De hoogste amateurvoetballers in Tweede Divisie heeft midweeks deze keer twee duels in te halen.

Alle achttien topamateurclubs kwamen het afgelopen weekend op het hoogste niveau in actie, op dinsdagavond waren het er vier. In de Jack’s League wordt er met corona als verleden een beetje haast gemaakt om het einde van de competitie netjes te kunnen halen. Komend weekend is het weer volle bak met negen wedstrijden.

Twee potjes dus midden in de week waar voetballiefhebbers naar uit konden kijken, op dit mooie amateurniveau. Wie het moest missen, maar benieuwd is: Metro biedt samenvattingen van enkele minuten. In dit geval van Scheveningen – GVVV.

