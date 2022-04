Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Samenvatting Tweede Divisie: De Treffers – Excelsior Maassluis

De hoogste amateurvoetballers, die van de Tweede Divisie, moesten tijdens Pasen vol aan de bak. En ook dit weekend ging het door, met een compleet programma op zaterdag.

De spelers van alle achttien topamateurclubs op het hoogste niveau kwamen in actie. Voor de meesten van het was het speelronde 27. In de Jack’s League is de ‘verloren coronatijd’ inmiddels goed ingehaald, want nu zijn er nog zeven competitierondes te gaan. Het einde van de voetbaljaargang wordt op tijd bereikt.

Voetballiefhebbers konden op de zeer zonnige zaterdag genieten van het mooie amateurniveau. Wie het moest missen, maar benieuwd is: Metro biedt samenvattingen van enkele minuten. In dit geval van De Treffers – Excelsior Maassluis.

