Samenvatting voetbal Tweede Divisie: HHC Hardenberg – Excelsior Maassluis

De laatste paar wedstrijden van de Tweede Divisie voor het einde van het jaar… En geen publiek. Gelukkig hebben we de samenvattingen nog!

In de hoogste divisie van het amateurvoetbal werd in de Jack’s League zaterdag 4 december alleen twee inhaalwedstrijden gespeeld. Volgende week is het hele programma door de coronamaatregelen geschrapt en daarna volgt de winterstop. Wel gespeeld: HHC Hardenberg – Excelsior Maassluis. Je ziet hier de hoogtepunten van de wedstrijd in een samenvatting.

