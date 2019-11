Besmeurde burgemeester Bolivia staat journalisten te woord na aanval

Het is in diverse Zuid-Amerikaanse landen onrustig, ook in Bolivia. Daar werd in het stadje Vinto werd burgemeester Patricia Arce aangevallen en besmeurd met rode verf. Ook werd haar haar afgeknipt en haar kantoor in de fik gestoken. Ondanks alles stond ze op straat de pers te woord. In Bolivia is het onrustig sinds de verkiezingen van 20 oktober, waarbij de zittende president Morales net aan herkozen werd, nadat het heel lang duurde voordat de uitslag bekend werd. In Vinto zijn er al zeker drie doden gevallen bij de protesten en dat wordt Arce aangerekend door de bevolking.

Beelden AFP