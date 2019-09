Pearl Harbor was slechts het begin…

Heel goed nieuws voor fans van de films van Harry Potter: de geruchten gaan dat er twee nieuwe films gaan komen en dat Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson dan wederom in de huid van Harry, Ron en Hermelien kruipen.

Even leek het er in 2011 (!) op dat de laatste film van Harry Potter ooit een feit was: The Deathly Hallows - Part 2. Maar volgens We Got This Covered komt er een verfilming van Harry Potter and the Cursed Child: een stuk dat alleen op Broadway werd vertoond. Warner Bros, de filmmaatschappij die eerder alle Harry Potter-films produceerde, zou de rechten van het Broadway-stuk hebben gekocht. En dat biedt goede vooruitzichten!

Een mysterieuze tweet van J.K. Rowling (de schrijfster van de Harry Potter-reeks) wakkert die geruchten nog even lekker aan, vooral omdat zij eerder maar liefst een half jaar niets op Twitter had geplaatst! Het logo is het nieuwe logo van de Broadway-show, volgens fans nog een reden om te geloven dat er een nieuwe film aan zit te komen.