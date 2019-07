Kopenhagen verkennen op de best mogelijke manier - De Reismeisjes

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft in Parijs de grote militaire parade op de Franse nationale feestdag bijgewoond. „Mooi dat militairen uit diverse EU-landen, waaronder Nederland, dit jaar meedoen aan het defilé", meldt Rutte op Twitter.

Meer dan 4000 militairen marcheerden over de Parijse boulevard Champs-Elysées. Daar was naast Rutte en gastheer Emmanuel Macron ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij aanwezig. „Fantastisch om getuige te zijn van deze mooie Franse traditie", aldus Rutte. Op 14 juli wordt stilgestaan bij de bestorming van de Bastille-gevangenis aan het begin van de Franse Revolutie. Dat gaat traditioneel gepaard met een grote militaire parade, waar dit keer ook legereenheden uit andere EU-landen aan meededen. President Emmanuel Macron inspecteerde de troepen vanuit een open auto.

Vliegende Franky Zapata

Er vlogen onder meer een A400M-transportvliegtuig uit Duitsland, een Spaanse C130 en twee Britse Chinook-helikopters over de Franse hoofdstad. Ook waren leden van de Frans-Duitse brigade vertegenwoordigd. Een opvallende verschijning was de Franse uitvinder Franky Zapata, die op een soort vliegend platform over de Europese leiders vloog. Die zagen verder ook manschappen uit het Vreemdelingenlegioen en militairen te paard passeren.

Ook leden van de protestbeweging van de gele hesjes waren afgekomen op de parade. Zij betogen wekelijks tegen de regering en jouwden zondag Macron uit. De politie heeft volgens bronnen meerdere prominente demonstranten aangehouden. Bij de grote parade op ‘quatorze juillet’ zijn vaker buitenlandse leiders aanwezig. In 2017 was de Amerikaanse president Donald Trump de eregast. Sindsdien is de relatie tussen Washington en Parijs verzuurd, onder meer vanwege onenigheid over de Iraanse nucleaire deal en het klimaatakkoord van Parijs.

(Beelden AFP)