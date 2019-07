Hoe krijg je iemand je tent in? - Lullen over sex

Als hij geen helm op zijn hoofd had gehad, dan had Jacco Hilbers zijn fietsongeluk in de duinen niet overleefd. De wielerfan heeft nu blijvende hersenschade, maar wist ondanks dat zijn leven weer op de rails te krijgen. „Die man verdient een verrassing”, zo vond Bram Tankink. De sympathieke en goedlachse ex-wielrenner is aanvoerder van het Oranje Peloton van Nederlandse Loterij. In die rol maakte hij deze week een VIP-dag voor de totaal verraste Jacco in de Tour de France mogelijk. De ‘wielergek’ stapte in in een gastenauto van succesteam Jumbo-Visma en mocht zelfs met bidons voor toppers als Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen langs de weg staan.

Iemand verrassen?

Jacco beleefde een superdag. Heb jij ook iemand die een verrassing verdient? Je kunt je bij Bram Tankink en het Oranje Peloton aanmelden.