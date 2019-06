Trump grapt met Poetin: Bemoei je niet met onze verkiezingen

Fans van de Disney-film Frozen kunnen dit najaar hun hart ophalen. Het tweede deel is namelijk onderweg en de trailer is nu al vrijgegeven! Hierin zien we dat Elsa op reis wordt gestuurd om een nieuw deel van de wereld te ontdekken. Het verhaal van Frozen is gebaseerd op het sprookje De Sneeuwkoningin van schrijver Hans Christian Andersen. De film is afkomstig uit 2013, maar desondanks nog altijd enorm populair onder met name jonge meisjes. Niet in de laatste plaats dankzij de hele bekende soundtrack Let It Go van Demi Lovato. De film werd een ware kaskraker en kwam zelfs in de top 10 allertijden, waar het tot twee jaar terug nog in stond. Het is wel nog altijd de meest succesvolle animatiefilm ooit, gelet op de opbrengsten.