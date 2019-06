Moeder koopt ‘moordpop’ voor zoontje

Presentator Bram Krikke, kickbokser Rico Verhoeven, politicus Jesse Klaver en presentatrice Gwen van Poorten zijn donderdagavond beloond met een Best Social Awards. Deze awards worden beschouwd als de belangrijkste social media-prijzen van ons land. Woensdag werden onder meer overheden en merken in business-categorieën al beloond, donderdag waren in Casco Amsterdam de vijftien publieksprijzen aan de beurt.

Nieuw talent

„Wat een geweldige lijst winnaars! We zien veel nieuw talent dat heeft gewonnen, zoals Bram Krikke, Gwen van Poorten en Merol. Social media is in beweging en ook de consument heeft behoefte aan innovatie en creativiteit. Dat bewijst deze groep nieuwe winnaars ook maar weer eens. Het is fijn om te zien dat onze prijzen met de zesde editie steeds groter worden. Dat zie je aan de groei in uitgebrachte stemmen en aandacht voor onze prijzen”, aldus Diederik Broekhuizen, oprichter The Best Social.