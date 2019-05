Is plasseks veilig? - Kijkersvragen - Lullen over seks

Met de komst van een EXtra Mystery Guest waait er een frisse wind op de tropische hotspot waar het All Stars seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch zich afspeelt. In de eerste aflevering betreedt een pretty boy onverwachts het strand.

Harry, Wayne, Yasmine, Roy, Lisa, Alisa, Renan, Sharon en Esmee zijn al aangekondigd als de All Stars van dit jubileumseizoen en doen wederom een poging tot het vinden van de ultieme zomerliefde. De singles krijgen bezoek van een tiende knapperd, die vijf maanden vrijgezel is en naar eigen zeggen tientallen exen en scharrels heeft.

Hij omschrijft zichzelf als lief, romantisch en humoristisch, maar geeft ook toe jaloers te zijn en graag hard to get te spelen. Monogaam is 'ie echter niet, en „als ik iets wil, dan wil ik het ook echt en krijgt niemand anders het"... Wie het moet zijn is voorlopig nog even een verrassing, hoewel in een video al wel de eerste beelden van deze rokkenjager worden getoond.