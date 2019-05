Eindelijk weten we wie Manon is

Fans hebben er meer dan tien jaar op moeten wachten, maar vrijdag trappen de Spice Girls eindelijk hun tweede reünietournee af in Dublin. Ook Nederlanders steken de Noordzee over om hun heldinnen weer aan het werk te zien. „Ik heb altijd gezegd: als ze terugkomen voor een reünie ga ik weer”, aldus fan Cassandra.

Tegenwoordig worden successen in de muziekindustrie uitgedrukt in streams en views, maar in de hoogtijdagen van Baby, Scary, Ginger, Posh en Sporty ging het om keiharde verkopen. Niet alleen van cd’s en concertkaartjes, maar ook van chips, cola, schoenen, poppen en andere prullaria waar hun beeltenis op afgedrukt stond. De Spice Girls hadden zelfs hun eigen PlayStation-game en een bioscoopfilm. Ze stonden daarmee schouder aan schouder met andere jaren ’90-iconen als Teenage Mutant Ninja Turtles en Mighty Morphin’ Power Rangers. „Mijn kamer hing vol met posters en ik had allerlei merchandise”, vertelt Cassandra Panayotopoulos (33), nu werkzaam op de marketingafdeling van radiozender SLAM!. “Baby Spice was mijn favoriet, want die had ook blond haar.”

„Een vriendinnetje van mij had zelfs Spice Girls-schoenen, maar die mocht ik niet hebben, want die vond mijn moeder te duur. Daar was ik jaloers op. Alles waar ze op stonden, wilde ik hebben als kind.” Op elfjarige leeftijd ging ze met een vriendin naar de Spiceworld Tour. De twee shows in het Gelredome waren uitverkocht, dus had haar moeder kaartjes gekocht voor het concert in Dortmund. „We hadden staanplaatsen, maar we waren twee kleine meisjes, dus konden helemaal niks zien. We zijn helemaal naar voren gelopen tot we tegen het voorvak aanliepen. Beveiligers hebben ons over het hek getild, zodat we helemaal naar voren konden. Alleen mijn vader moest achterblijven. Het tweede deel van het concert hebben we helemaal vooraan gestaan, dus we hebben toch nog wat gezien.”