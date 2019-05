‘Sterrenstof is groter dan Waskeburt?!’

Het Amerikaanse multi-talent MAX schoof twee droombanen aan de kant om zijn echte passie te volgen: muziek. „Ik zou die dingen graag weer doen in de toekomst, maar alleen als ik me er echt aan kan toewijden.”

Hij is 26 en de wereld ligt aan zijn voeten. New Yorker Maxwell Schneider, beter bekend als MAX, staat op de vooravond van de release van zijn album House Of Divine en kan nu al terugkijken op een glansrijke carrière. Zijn eerste rol komt op zestienjarige leeftijd als understudy in de Broadway-productie 13, naast de dan nog onbekende Ariana Grande. Kort daarna schittert hij naast Madonna in een campagne voor Dolce & Gabbana en vertolkt hij hoofdrollen in de televisieseries How To Rocken Crisis. Inmiddels is hij tweeënhalf jaar getrouwd met zijn droomvrouw Emily Cannon. Tijdens zijn bezoek aan Amsterdam staan tientallen fans te wachten voor het luxueuze Soho House waar hij verblijft.

Binnen, in de bioscoopzaal van het chique hotel, staat het jeugdidool deze krant woord. Als voorproefje van zijn album heeft hij de single Love Me Less uitgebracht. „Het verhaal is heel bijzonder voor mij”, onthult de vriendelijke zanger. „Het is een vervolg op mijn hit Lights Down Low, dat ik heb geschreven voor mijn vrouw. Daarop heb ik mijn aanzoek gedaan. Love Me Less is de evolutie van dat liefdesverhaal. In elke nieuwe relatie ben je bang om je bagage en eigenaardigheden te tonen. Je hoopt dat je partner niet minder van je houdt als je onthult wie je eigenlijk bent.”