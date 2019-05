Hoe kan ik een meisje fixen? - kijkersvragen - Lullen over sex

Mis je wat actie in dit seizoen van Temptation Island? Misschien moet je nog even geduld hebben, want de Nederlandse versie van Love Island is bijna op de buis te zien. Kijk vast mee naar het voorproefje van de nieuwe serie!

In het korte fragment lopen presentatoren Holly Mae Brood en de Vlaamse Viktor Verhulst, geheel in stijl, op een vliegveld. Ze vragen de kijkers of ze klaar zijn voor het programma. De bestemming: ‘Ware Liefde’.

Kijkers bepalen

In het programma zoeken tien jonge stellen op een Spaans strand naar een nieuwe relatie. Kijkers bepalen het lot van de vrijgezellen. In het buitenland doet de serie het al jaren goed.

Ga jij kijken? Love Island is vanaf 27 mei te zien op RTL 5 en Videoland.