Waarom De Jeugd bij Watskeburt?! wilde vechten

Na een uitstapje naar de punk is singer-songwriter Tim Knol nu toe aan een compleet ander muziekgenre: bluegrass. Samen met Blue Grass Boogiemen heeft hij een plaat opgenomen in deze stijl. „De nummers zijn minder autobiografisch dan mijn soloplaten”, laat hij weten.

Tim Knol breekt in 2010 door met de single Sam en sindsdien zijn er vier soloalbums van hem verschenen. Daarnaast is hij actief als professioneel fotograaf en in 2015 maakt hij met de muzikanten uit zijn begeleidingsband een punkplaat onder de naam The Miseries. Nu brengt hij samen met het kwartet Blue Grass Boogiemen het album Happy Hour uit, waarop hij eindelijk een van zijn eerste muzikale liefdes volledig omarmt. „Het heeft een paar jaar geduurd, maar het hing wel in de lucht”, zegt Knol over de samenwerking. Nogal een understatement, gezien hij Blue Grass Boogiemen al kent sinds zijn kindertijd. „Toen ik elf was, zag ik die gasten voor het eerst spelen en toen ik vijftien was, heb ik met ze mogen optreden.”

Het gesprek met Tim Knol vindt plaats in zijn opnamestudio MI5, gelegen in een historisch pand in Hoorn, waar ook mandolinespeler en zanger Arnold Lasseur aanwezig is. Hij herinnert zich de eerste ontmoeting met Knol nog goed en heeft er zelfs een foto van. „Hij kwam kijken en tijdens de pauze raakten we in gesprek. Hij was pas vijftien. Je verwacht niet dat een jongere überhaupt met deze muziek aan de haal gaat.” Lasseur is meteen onder de indruk van Knols muzikale talent. „Hij heeft een paar nummers meegezongen en ik dacht: Sow, zijn stem is perfect voor die muziek gewoon!”