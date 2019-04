Maakt geld gelukkig? - Weer iets geleerd

Wat kun leren van Game of Thrones? Sanne Frequin kunsthistoricus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) vertelt op welke geschiedenis Game of Thrones is gebaseerd. En laat middeleeuwse wapenschilden zien die ze vergelijkt met Game of Thrones wapenschilden.

Hier de vorige aflevering, over de graftombes in Game of Thrones:

