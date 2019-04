Kinderen verbluffen Ali B en Ronnie Flex met rapskills

De Franse Spiderman heeft er een handje van om gebouwen te beklimmen. Dit keer beklom het de Engie Tower met als doel geld op de halen voor een stichting die oude karakteristieke gebouwen zoals de Notre Dame wil redden. Dat was nog al een onderneming, want de toren is 185 meter hoog. Het bleek het waard, want hij haalde liefst 5.000 euro op.