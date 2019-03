Kijkje achter de schermen bij superheldenmusical Marvellous

Het vierde seizoen van Temptation Island is in volle gang. Hoewel er tot nu toe bar weinig spannends gebeurd is, kunnen we wel stellen dat Ayleen uit Oldenzaal één van de sterverleidsters van dit seizoen is. In het programma zet ze namelijk vol in om de Belgische Heikki te verleiden. Maar Ayleen blijkt de Belg in het echte leven helemaal niet zo aantrekkelijk te vinden.

Gewoon vrienden

Sterker nog: in het programma Flikken of Fikken van LINDA.meiden geeft ze toe dat ze Heikki 'helemaal niks' vond. Als oud-deelnemers Mezdi en Cherish haar vragen of Ayleen net zo'n klik voelde als Heikki, antwoordt Ayleen dat ze „wel gewoon vrienden met hem geworden is".