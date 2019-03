Tienduizenden aanwezigen bij zeer natte klimaatmars

Tienduizenden Algerijnen zijn vrijdag de straat op gegaan om te demonstreren tegen het regime van de 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika. Het gaat volgens waarnemers om de grootste protesten sinds het begin van de onrust in februari. Betogers gingen onder meer massaal de straat op in Algiers. Daar verliepen de protesten overwegend vreedzaam, al vuurde de politie wel traangas af. Dat gebeurde onder meer om betogers weg te houden bij een weg die leidt naar het presidentieel paleis. De autoriteiten hadden ook het openbaar vervoer in de hoofdstad laten stilleggen. De protesten bleven niet beperkt tot Algiers. Lokale journalisten zeggen dat ook is gedemonstreerd in de grote steden Oran en Constantine. Volgens een verslaggever in Oran is de hele stad op de been. „Dit is nog nooit eerder vertoond."