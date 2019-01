Monsterlijke vuurwerkbom ontploft op brug in Monster

Er is al veel gezegd en geschreven over hyperloops, maar nu kunnen we dan eindelijk eens een kijkje nemen in de tunnel van Elon Musk. De eigenaar van The Boring Company laat in een kort filmpje zien hoe het in zijn werk gaat.

Beelden: AFP/The Boring Company

