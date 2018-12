Olifant rooft achterbak passerende auto's leeg

De politie heeft dinsdagochtend twee mensen aangehouden die worden verdacht van het organiseren van hanengevechten. Zowel het houden van dierengevechten als het bezoeken daarvan is in Nederland verboden. In totaal heeft de politie zo'n zeventig dieren in beslag genomen. Daar zijn ook wat kippen bij. De politie meldde dat de hanen werden gehouden in hokken op een bosperceel in Bodegraven (Zuid-Holland). Alle hanen zijn naar een opvanglocatie overgebracht en medisch onderzocht. Later moet justitie bepalen wat er met de dieren gaat gebeuren. Op het terrein was ook een zogeheten 'vechtpit', waar de hanen op elkaar worden losgelaten. De politie vermoedt dat de twee verdachten de vogels zelf trainden om elkaar te lijf te gaan. In twee woningen is onderzoek gedaan. Daar zaten ongeveer twintig hanen. Ook hebben politiemensen gegevensdragers in beslag genomen.

Vind je Metro's video's leuk? Klik hier en word lid van ons YouTube-kanaal.