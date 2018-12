'De familie De Mol is het grote gevaar van Hilversum'

Aanhangers van gele hesjes hebben zaterdag een confrontatie gehad met de oproerpolitie. Ook is er traangas afgevuurd. De protesten verlopen vooralsnog wel rustiger dan afgelopen weekend. De Franse politie heeft eerder in de ochtend al meer dan 250 mensen gearresteerd, meldde persbureau AFP. De arrestanten zijn vrijwel allemaal mensen van buiten Parijs die in of bij de hoofdstad zijn aangehouden. Ze waren bijvoorbeeld in het bezit van maskers, katapulten of hamers. De politie denkt dat het relschoppers zijn en geen vreedzame betogers.

