Mag je masturberen in een relatie? - Lullen over sex

In Nederland houden verschillende cold case teams zich dagelijks bezig met de ruim 1700 onopgeloste ernstige misdaden die ons land telt. Ze doen er alles aan om nabestaanden antwoorden te geven en grote criminelen die nog vrij rondlopen achter de tralies te krijgen, maar de rechercheurs zijn niet met veel. De hoeveelheid zaken is dat wel. Mevrouw Bonnet, te zien in de video, is dus zeker niet de enige.

De meeste zaken worden opgelost door met nieuwe technieken naar oude sporen te kijken. Tips die jaren later binnenkomen en nieuwe DNA-technieken die ineens wel wat opleveren zijn prachtig, maar beiden nemen niet weg dat er onvoldoende mankracht is bij de politie om ruim 1700 zaken op te lossen. Om slimmer, sneller en efficiënter te kunnen werken, willen rechercheurs nu kunstmatige intelligentie gaan inzetten. De grote aantallen papieren dossiers moeten worden ingevoerd in een computer.

Die computer kent dan alle dossiers en moet aan de hand van kunstmatige intelligentie een rangschikking gaan maken met kansrijke en minder kansrijke zaken. Op dit moment duurt het dagen voordat een team van rechercheurs een inschatting kan maken of een dossier sporen bevat die vandaag de dag tot een oplossing zouden kunnen leiden. De computer kan dit veel sneller.

Die snelheid geeft nabestaanden weer meer hoop voor een oplossing. Daarnaast is nog niet duidelijk of de computer nog onderscheid maakt tussen een vermoord kindje of vermoorde crimineel. Zo niet, dan zou dat voor mevrouw Bonnet wel voordeel opleveren. Zij heeft nu soms het gevoel dat de dood van haar man als minder belangrijk wordt gezien, omdat hij zich ophield in het illegale gokcircuit.