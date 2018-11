Met homo schelden kan echt niet meer

Nederland is sinds september een tv- en onlinezender rijker. Insight TV zendt uit in Ultra HD en dat is mooi voor iedereen die een 4K-televisie in huis heeft. Hoog tijd om Insight TV even voor te stellen.

Met extreem scherp beeld brengt Insight TV actiesporten, lifestyle en entertainment. Belangrijk daarbij: de verhalen achter de mensen. Natuurlijk zie je bijvoorbeeld de actiesporten, maar voor alle levendige verhalen van al die mensen die zich aan die sporten wagen.

Kortingscode voor Metrolezers

Hier zie je Insight TV in één minuut. KPN-klanten vinden de zender onder nummer 38 en anders kun je ook kijken via Insight.tv. Voor Metro-lezers is er een speciale actie ->