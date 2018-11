Hoe is het met 7 grote verkiezingsbeloften van Trump?

Heb je de knappe Emily Ratajowski in je film, mogen haar blote rug en schouders geen onderdeel uitmaken van je adverentie-campagne… Dutch Filmworks kreeg deze week over de (te) blote Emily in Welcome Home van Facebook het volgende bericht: „De advertentie voldoet niet aan het aan het advertentiebeleid doordat de advertentie beelden bevat die te veel bloot of suggestieve inhoud bevatten. We staan geen beelden toe die mensen afbeelden in expliciete of suggestieve houdingen of naakt of decolleté bevatten”, aldus Dutch Film Works.

Spiedende buurman

Welcome Home draait ondanks de teruggedraaide online campagne sinds donderdag in de bioscoop. Ratajowski speelt samen met Aaron Paul een stel met een opgebrand huwelijk. In een gehuurde villa op het Italiaanse platteland moet het liefdesvuur tussen Bryan en Cassie weer laten knetteren, maar er knettert iets heel anders: buurman Frederico (Riccardo Scamarcio).

Cassies aandacht wordt in deze thriller meteen getrokken door de knappe en intimiderende buur. De bespiedende Frederico maakt gretig gebruik van Bryan’s jaloezie om Cassie in te pakken. Hij speelt het stel tegen elkaar uit en zorgt voor een prikkelend en gevaarlijk spel.

Te prikkelend voor social media dus, maar niet voor de bioscoopganger.