Bijten om vooraan te staan bij 5sos

Een bestuurder en alle passagiers van een bus zijn in de Filipijnen aan een grote ramp ontsnapt. Ze waren door het land op weg, toen ze doorkregen dat even voor hen de aarde aan het rommelen en rollen was. Even later moest de bus hard achteruit, want van de heuvel bleek een grote aardverschuiving af te komen. Een van de passagiers filmde het gebeuren.

