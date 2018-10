In het spoor van Feyenoordfans in de Arena

„Ai, dat is nasty”, zegt Ruben Houkes als hij de valpartij van Lionel Messi ziet. De Argentijnse dribbelkeizer van FC Barcelona kwam zaterdagvond in de wedstrijd tegen Sevilla ten val en liep daarbij een breuk in zijn rechterarm op. De verwachting is dat hij zo’n drie weken uit de roulatie is en dus kan hij komende zondag niet meedoen in de kraker tegen Real Madrid.

Was het domme pech of had Messi die blessure kunnen voorkomen? Oud-judoka Houkes gaf enkele jaren geleden judoles aan voetballertjes en zegt dat de kans op een blessure in ieder geval verkleind had kunnen worden. „Bij een val is ‘tegenhouden’ bij veel mensen vaak de eerste reflex. Maar daardoor komt er heel veel kracht op – in dit geval – de onderarm. Bij mensen die judovaardigheden onder de knie hebben, zie je die reflex meestal niet meer. Zij weten dat ze zo’n val moeten breken door dóór te rollen op de schouders en vervolgens op de rug. Daardoor wordt de kracht door een veel groter oppervlakte opgevangen en is de kans op een blessure kleiner.”

Voetbalpupillen