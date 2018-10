Oefenen in de Veronica inside studio - De Groot on the Road

Heb je het niet zo op scharen, dan is dit misschien een nieuwe manier om je te laten knippen. De 54-jarige kapper JR D’Angeles maakt namelijk gebruik van vuur om je haar perfect in model te krijgen. Hij zweert hierbij, want volgens hem voorkomt de methode onder andere gespleten haarpunten. Overigens is JR D'Angeles al onder vuur komen te liggen door zijn stijl. ,,Een schaar doet ook zijn werk", is een van de gehoorde kritieken.