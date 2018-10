7 keer bijna geen Rutte meer

In een van de drukste winkelstraten van Amsterdam staat deze week een oase van rust: de Plant Bathing Studio. Initiatiefnemer Monique Kemperman, van Mooiwatplantendoen.nl, wil hiermee mensen een plek geven om te ontsnappen aan de drukte in de stad. Verslaggever Ciana Mayam ervaart wat vijftien minuten van baden in planten met je doet. Helaas zonder Alain Clark, die zag ze pas na afloop.