Waarom Alain Clark zich laat opsluiten tussen de planten

Wat kunnen we allemaal doen om ervoor te zorgen dat we in, pak ‘m beet, het jaar 2070 nog op een prachtige wereldbol kunnen leven? Wat voor oplossingen kunnen we bedenken voor thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering, schaarse grondstoffen en sociale ongelijkheid? Daarover brainstormen 1800 jongeren vanuit de hele wereld vanaf woensdag 17 oktober tot en met zaterdag 21 oktober tijdens de One Young World-top in Den Haag. Shell ondersteunt een delegatie van 20 jongeren voor One Young World met een Scholarship Programme. Deze jongeren, onze leiders van de toekomst, spreken in deze bijlage over de prachtige wereldbol die zij over een halve eeuw voor zich zien.

Jongeren die verschil willen maken

Een betere wereld willen we allemaal. Maar sommige jongeren zetten zich daar écht voor in. Dankzij hun bijzondere ambities zijn ze geselecteerd om via genoemd Shell Scholarship Programma de One Young World top in Den Haag bij te wonen. Daar kunnen ze hun krachten bundelen om hun plannen nog veelbelovender te maken. Deze week vind je op Metronieuws negen portretten van young leaders met passie. Hieronder drie, later in de week de andere zes jongeren.